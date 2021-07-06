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Число нелегалов из Беларуси в Литве превысило тысячу человек

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Литва, Вторник 06 июля 2021 05:54
Число нелегалов из Беларуси в Литве превысило тысячу человек Фото: число мигрантов выросло почти вдвое за несколько дней (flickr)
Автор: Даша Харченко

Количество мигрантов, пытавшихся незаконно попасть в Евросоюз через границу Беларуси с Литвой, превысило тысячу человек. Количество мигрантов выросло почти вдвое за несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил убеждение, что правительство Литвы должно действовать немедленно для укрепления внешней границы ЕС.

"Мы обсудим ситуацию беспрецедентного миграционного кризиса, с которым сталкивается Литва. Режим Беларуси использует миграцию для того, чтобы осуществлять давление на Литву и на Евросоюз. Мы убеждены, что европейские институты окажут всю необходимую помощь для защиты внешних границ", - сказал он.

По его словам, проблема усугубляется.

"Ранее говорили о 600 незаконных мигрантах, но в течение нескольких дней ситуация ухудшилась, сейчас количество нелегальных переходов границы превысило тысячу...", - сказал Неуседа.

Он добавил, что ЕС не признает легитимность режима Беларуси. Кроме того, по его словам, есть прямая связь между санкциями против Беларуси, которые были введены со стороны ЕС, и действиями, которые режим Лукашенко осуществляет сейчас на границах.

"Мигранты, которые пересекают границу, – это инструмент политических манипуляций, что используется против Литвы и Евросоюза", - подчеркнул президент Литвы.

Напомним, правительство Литвы объявило чрезвычайное положение в стране на государственном уровне. Решение было принято в связи с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

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