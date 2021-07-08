Литва просит помощи у Турции из-за наплыва мигрантов

Из-за стремительного наплыва мигрантов, министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис обратился к главе МИД Турции. В частности, он попросил помощи в идентификации лиц, прибывающих из Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Большая часть людей (прибывающих в Литву из Беларуси - ред.) прибывает туда из Турции турецкими авиалиниями. Мы считаем, что Турция знает их личности",- заявил он.

По словам главы МИД Литвы, сотрудничество с Турцией поможет быстро определить и установить лиц и потребовать, чтобы они были приняты государствами, из которых они приехали.

Он добавил, что в среду вызвал главу посольства Беларуси, чтобы обратиться в Минск с требованием прекратить поток нелегальных мигрантов через границу.