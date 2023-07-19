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Литва в июле предоставит Украине военной помощи на почти 25 млн евро

Новина українською →
Среда 19 июля 2023 17:39
Литва в июле предоставит Украине военной помощи на почти 25 млн евро Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва предоставит Украине военной помощи и оружия на 24 млн евро. Речь идет о поставках в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Об этом министр сообщал во время виртуального заседания "Рамштайн".

"Военную поддержку от Литвы для Украины предоставят в июле на 24 миллиона евро", - говорится в сообщении.

Также министр предложил создать "коалицию мудрости", ведь такая шестигосударственная мини-коалиция уже работает в Литве, готовит украинских специалистов по образованию.

Поддержка Украины со стороны Литвы

Также вчера во время вчерашней встречи в формате "Рамштайн" Литва призвала страны-союзники создать коалицию по разминированию Украины.

До этого Анушаускас, находясь с неанонсированным визитом в Киеве, представил своему украинскому коллеге Алексею Резникову долгосрочный план поддержки Вооруженных сил Украины.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сообщала, что военная, гуманитарная и финансовая помощь от Литвы в Украине достигла 1 миллиарда долларов евро.

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