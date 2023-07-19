Литва в июле предоставит Украине военной помощи на почти 25 млн евро
Литва предоставит Украине военной помощи и оружия на 24 млн евро. Речь идет о поставках в июле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.
Об этом министр сообщал во время виртуального заседания "Рамштайн".
"Военную поддержку от Литвы для Украины предоставят в июле на 24 миллиона евро", - говорится в сообщении.
Также министр предложил создать "коалицию мудрости", ведь такая шестигосударственная мини-коалиция уже работает в Литве, готовит украинских специалистов по образованию.
Поддержка Украины со стороны Литвы
Также вчера во время вчерашней встречи в формате "Рамштайн" Литва призвала страны-союзники создать коалицию по разминированию Украины.
До этого Анушаускас, находясь с неанонсированным визитом в Киеве, представил своему украинскому коллеге Алексею Резникову долгосрочный план поддержки Вооруженных сил Украины.
Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сообщала, что военная, гуманитарная и финансовая помощь от Литвы в Украине достигла 1 миллиарда долларов евро.
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