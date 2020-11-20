Литва, Латвия и Эстония расширили санкционный список против Беларуси

Латвия, Литва и Эстония расширили санкционный список против белорусских чиновников. В него добавили 28 человек, которым запрещен въезд в страны Балтии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.

Список теперь насчитывает 156 фамилий. В него включены представители власти, которые "сыграли ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и применении насилия против мирных демонстрантов".

Въезд в страны Балтии им запрещен до 30 августа 2025 года.

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ранее сообщалось, что Евросоюз расширит санкции против Беларуси на компании и предпринимателей, которые поддерживают режим Лукашенко.

Кроме того, ранее Канада и Великобритания ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников.

Добавим, что власти Беларуси подготовили санкционный список против ЕС.

Ранее сообщалось, что Беларусь пригрозила Европейскому союзу разрывом дипломатических отношений.