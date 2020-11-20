ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Литва, Латвія і Естонія розширили санкційний список проти Білорусі

Автор: РБК-Україна

Латвія, Литва і Естонія розширили санкційний список проти білоруських чиновників. В нього додали 28 осіб, яким заборонений в'їзд в країни Балтії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Естонії.

Список нараховує 156 прізвищ. У нього включені представники влади, які "зіграли ключову роль у фальсифікації результатів виборів в Білорусі і застосування насильства проти мирних демонстрантів".

В'їзд в країни Балтії їм заборонений до 30 серпня 2025 року.

Популярні новини

"

раніше повідомлялося, що Євросоюз розширить санкції проти Білорусі на компанії і підприємців, які підтримують режим Лукашенка.

Крім того, раніше Канада і Великобританія ввели санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще дев'яти чиновників.

Додамо, що влада Білорусі підготували санкційний список проти ЄС.

Раніше повідомлялося, що Білорусь пригрозила Європейського союзу розривом дипломатичних відносин.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьЛатвияЛитваЭстонияСанкції