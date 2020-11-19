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ЕС расширит санкции против Беларуси на компании и предпринимателей

Беларусь, Четверг 19 ноября 2020 16:44
ЕС расширит санкции против Беларуси на компании и предпринимателей
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Роман Тверденко

Евросоюз готовит новый пакет санкций против Беларуси. Новые меры будут направлены на различные государственные структуры, а также компании и предприятия.

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по вопросам дипломатии и внешней политики Жозеп Боррель на пресс-конференции.

Он отметил, что на онлайн-совещании с министрами иностранных дел стран Евросоюза были согласованы санкции касательно Беларуси.

"Помимо физических лиц, санкции будут введены против государственных структур, компаний и предпринимателей", - сказал Боррель.

Напомним, Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в качестве ответных мер на санкции Минск может пересмотреть программы сотрудничества с Европейским союзом по целому ряду направлений. В частности может быть пересмотрено сотрудничество в сфере энергетики.

6 ноября Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и 14 белорусских чиновников, среди которых сын непризнанного белорусского президента.

Как писало РБК-Украина, в тот же день санкции против Беларуси ввела Канада. В канадский санкционный список попали 13 чиновников белорусского режима.

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