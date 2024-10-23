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Литва інвестує в "Паляницю" за прикладом "данської моделі": що це означає

Фото: Сергій Боєв, заступник голови Міністерства оборони України з питань європейської інтеграції (mil.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Литва надасть десять мільйонів євро на виробництво ракети-дрона "Паляниця". Інвестуватиме за прикладом "данської моделі", тобто шляхом прямого фінансування українського виробника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва, якого цитує відомство.

Як пише Міністерство оборони України, механізм фінансування виробництво було обговорено під час розмови Боєва з заступником міністра національної оборони Литви Моніки Корольовієнє. 

За словами Боєва, одним із пріоритетів України є набуття спроможностей в уражені ворожих цілей на великій відставні, у зв'язку з чим Київ заохочує союзників інвестувати у вітчизняне виробництво далекобійної зброї. 

"Інвестиції за прикладом "данської моделі" працюватимуть набагато швидше, а ворог вже незабаром побачить наслідки", - додав він. 

Ракета-дрон "Паляниця" 

На День Незалежності президент України Володимир Зеленський вперше повідомив про успішне застосування нової української ракети-дрона під назвою "Паляниця". Цей інноваційний безпілотний комплекс став важливим кроком у розвитку військової техніки України. Вже наступного дня Зеленський продемонстрував ракету-дрон

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що вартість одного дрона "Паляниця" становить менше ніж 1 мільйон доларів, що робить його порівняно недорогим засобом у сучасних умовах ведення війни.

Про те, що відомо про українську зброю - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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