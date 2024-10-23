Литва інвестує в "Паляницю" за прикладом "данської моделі": що це означає

Як пише Міністерство оборони України, механізм фінансування виробництво було обговорено під час розмови Боєва з заступником міністра національної оборони Литви Моніки Корольовієнє.

За словами Боєва, одним із пріоритетів України є набуття спроможностей в уражені ворожих цілей на великій відставні, у зв'язку з чим Київ заохочує союзників інвестувати у вітчизняне виробництво далекобійної зброї.

"Інвестиції за прикладом "данської моделі" працюватимуть набагато швидше, а ворог вже незабаром побачить наслідки", - додав він.

Ракета-дрон "Паляниця"

На День Незалежності президент України Володимир Зеленський вперше повідомив про успішне застосування нової української ракети-дрона під назвою "Паляниця". Цей інноваційний безпілотний комплекс став важливим кроком у розвитку військової техніки України. Вже наступного дня Зеленський продемонстрував ракету-дрон.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що вартість одного дрона "Паляниця" становить менше ніж 1 мільйон доларів, що робить його порівняно недорогим засобом у сучасних умовах ведення війни.

Про те, що відомо про українську зброю - читайте у матеріалі РБК-Україна.