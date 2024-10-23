RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Литва инвестирует в "Паляницу" по примеру "датской модели": что это значит

Фото: Сергей Боев, заместитель председателя Министерства обороны Украины по европейской интеграции (mil.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Литва предоставит десять миллионов евро на производство ракеты-дрона "Паляница". Будет инвестировать по примеру "датской модели", то есть путем прямого финансирования украинского производителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции Сергея Боева, которого цитирует ведомство.

Как пишет Министерство обороны Украины, механизм финансирования производства был обсужден во время разговора Боева с заместителем министра национальной обороны Литвы Моники Королевиене. 

По словам Боева, одним из приоритетов Украины является приобретение возможностей в поражении вражеских целей на большой отставке, в связи с чем Киев поощряет союзников инвестировать в отечественное производство дальнобойного оружия. 

"Инвестиции по примеру "датской модели» будут работать гораздо быстрее, а враг уже вскоре увидит последствия", - добавил он. 

Ракета-дрон "Паляница"

На День Независимости президент Украины Владимир Зеленский впервые сообщил об успешном применении новой украинской ракеты-дрона под названием "Паляница". Этот беспилотный инновационный комплекс стал важным шагом в развитии военной техники Украины. Уже на следующий день Зеленский продемонстрировал ракету-дрон.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что стоимость одного дрона "Паляница" составляет менее 1 миллиона долларов, что делает его сравнительно недорогим средством в современных условиях ведения войны.

О том, что известно об украинском оружии - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеЛитва