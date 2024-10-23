Литва предоставит десять миллионов евро на производство ракеты-дрона "Паляница" . Будет инвестировать по примеру "датской модели", то есть путем прямого финансирования украинского производителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции Сергея Боева, которого цитирует ведомство.

Как пишет Министерство обороны Украины, механизм финансирования производства был обсужден во время разговора Боева с заместителем министра национальной обороны Литвы Моники Королевиене.

По словам Боева, одним из приоритетов Украины является приобретение возможностей в поражении вражеских целей на большой отставке, в связи с чем Киев поощряет союзников инвестировать в отечественное производство дальнобойного оружия.

"Инвестиции по примеру "датской модели» будут работать гораздо быстрее, а враг уже вскоре увидит последствия", - добавил он.

Ракета-дрон "Паляница"

На День Независимости президент Украины Владимир Зеленский впервые сообщил об успешном применении новой украинской ракеты-дрона под названием "Паляница". Этот беспилотный инновационный комплекс стал важным шагом в развитии военной техники Украины. Уже на следующий день Зеленский продемонстрировал ракету-дрон.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что стоимость одного дрона "Паляница" составляет менее 1 миллиона долларов, что делает его сравнительно недорогим средством в современных условиях ведения войны.

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