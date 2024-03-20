Литва і низка країн закликали ЄС ввести санкції на імпорт зерна з Росії

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії запропонували Європейському Союзу заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Як пояснив міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас, тих
Наприкінці лютого уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку.
Після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність боротися з імпортом російського зерна на європейський ринок.
Сейм Польщі 8 березня підтримав постанову про санкції проти агропродукції з території Росії та Білорусі та просить Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до ЄС.
Представники більшості політичних груп у Європарламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію із Росії та Білорусі.
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