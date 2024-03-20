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Литва и ряд стран призвали ЕС ввести санкции на импорт зерна из России

Иллюстративное фото: Литва призвала ужесточить санкции против России (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии предложили Европейскому Союзу запретить импорт зерна из России и Белоруссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как пояснил министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас, тех

Страны ЕС – за запрет импорта российского зерна

В конце февраля правительство Латвии запретило импорт зерна с территории России и требует от Европейского Союза такого же шага.

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с импортом российского зерна на европейский рынок.

Сейм Польши 8 марта поддержал постановление о санкциях против агропродукции с территории России и Беларуси и просит Еврокомиссию ввести санкции на импорт российской и белорусской продовольствия и сельскохозяйственной продукции в ЕС.

Представители большинства политических групп в Европарламенте высказались за санкции на аграрную продукцию из России и Белоруссии.

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