Литва и ряд стран призвали ЕС ввести санкции на импорт зерна из России

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии предложили Европейскому Союзу запретить импорт зерна из России и Белоруссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Как пояснил министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас, тех
В конце февраля правительство Латвии запретило импорт зерна с территории России и требует от Европейского Союза такого же шага.
После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с импортом российского зерна на европейский рынок.
Сейм Польши 8 марта поддержал постановление о санкциях против агропродукции с территории России и Беларуси и просит Еврокомиссию ввести санкции на импорт российской и белорусской продовольствия и сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Представители большинства политических групп в Европарламенте высказались за санкции на аграрную продукцию из России и Белоруссии.
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