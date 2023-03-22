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Литва хоче заборонити росіянам подаватися на громадянство та купувати нерухомість

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Середа 22 березня 2023 02:30
Литва хоче заборонити росіянам подаватися на громадянство та купувати нерухомість Фото: Литва хоче заборонити громадянам РФ подаватись на громадянство країни (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Сейм Литви у першому читанні ухвалив законопроект, який забороняє громадянам РФ та Білорусі подавати заяви на громадянство, а також купувати нерухомість.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу парламенту Литви.

На думку авторів закону, цей обмежувальний захід не пропонує скасувати можливість набуття громадянства Литовської Республіки, а лише тимчасово призупинити прийом заяв та прийняття рішень про прийняття до громадянства. Законопроект підтримали 113 депутатів, ніхто не проголосував проти.

Якщо законопроект ухвалять, у візових службах Литви за кордоном перестануть приймати заяви від громадян РФ та Білорусі, за винятком випадків, коли посередником виступає МЗС Литви. Крім обмежень на подання заяв на громадянство, поправки забороняють фізособам з Росії та створеним ними юрособам купувати нерухомість у Литві.

Раніше повідомлялося, що в парламенті Литви пропонують позбавити можливості громадян РФ або компаніям, що їм належать, купувати нерухомість у країні.

Також нагадаємо, що комісія з радіо та телебачення Литви підтримала рішення зобов'язати інтернет-провайдерів заблокувати IP-адреси, щоб запобігти перегляду російських телеканалів, які зазнали санкцій ЄС.

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