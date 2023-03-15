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У Литві пропонують позбавити громадян РФ можливості купувати нерухомість

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Литва, Середа 15 березня 2023 20:12
У Литві пропонують позбавити громадян РФ можливості купувати нерухомість Фото: голова комітету парламенту Литви Лаурінас Касчюнас (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

У парламенті Литви пропонують позбавити громадян РФ або компаніям, які їм належать купувати нерухомість у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету парламенту Литви Лаурінаса Касчюнаса, яку приводить 15min.

"Зростання угод щодо придбання нерухомості росіянами або юридичними особами, які вони заснували, згодом може обернутися ризиками для національної безпеки", - йдеться у заяві.

За його даними, у 2022 році росіяни придбали у Литві 699 об'єктів нерухомості. Парламентський комітет до проекту закону про санкції включив також статтю про те, що інформація про литовські підприємства, які працюють з партнерами в РФ та Білорусі, має бути публічною.

"Така публічність має змусити згорнути ці комерційні зв'язки, які сприяють життєздатності режимів, що не узгоджується з національними інтересами Литви", - додали у парламенті.

Нагадаємо, що від учорашнього дня українські військові вчаться користуватися радарами, які придбали у Литві під час акції по збору коштів.

Сейм Литви одноголосно схвалив резолюцію щодо визнання російської групи "Вагнера" терористичною організацією. Документ підтримали 117 депутатів.

Комісія з радіо і телебачення Литви підтримала рішення зобов'язати інтернет-провайдерів заблокувати IP-адреси, щоб запобігти перегляду російських телеканалів, які підпали під санкції ЄС.

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