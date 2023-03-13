Інтернет-провайдерів Литви зобов'язали заблокувати IP-адреси, які мають доступ до телеканалів РФ

Комісія з радіо і телебачення Литви підтримала рішення зобов'язати інтернет-провайдерів заблокувати IP-адреси, щоб запобігти перегляду російських телеканалів, які підпали під санкції ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на уряд Литви.

У заяві уряду вказано, що комісія постановила, що доступ до пакетів заборонених російських телеканалів здійснюється за IP-адресами серверів, які використовуються для доступу до телеканалів НТВ, "Перший канал", "Росія 1" (ВГТРК), "Росія 24" (ВГТРК) і "РТР Планета" (ВГТРК). Рішення про заборону було прийнято ще 8 березня. При цьому провайдери мають усунути доступ до IP-адрес протягом п'яти робочих днів із дня набуття чинності цим рішенням, використовуваних для доступу до цих телеканалів.