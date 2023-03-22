Литва хочет запретить россиянам подаваться на гражданство и покупать недвижимость
Сейм Литвы в первом чтении принял законопроект, который запрещает гражданам РФ и Беларуси подавать заявления на гражданство, а также покупать недвижимость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Литвы.
По мнению авторов закона, эта ограничительная мера не предлагает упразднить возможность получения гражданства Литовской Республики, а лишь временно приостановить прием заявлений и принятие решений о приеме в гражданство. Законопроект поддержали 113 депутатов, никто не проголосовал против.
Если законопроект примут, в визовых службах Литвы за рубежом перестанут принимать заявления от граждан РФ и Беларуси, за исключением случаев, когда посредником выступает МИД Литвы. Помимо ограничений на подачу заявлений на гражданство, поправки запрещают физлицам из России и созданным ими юрлицам покупать недвижимость в Литве.
Ранее сообщалось, что в парламенте Литвы предлагают лишить возможности граждан РФ или принадлежащим им компаниям покупать недвижимость в стране.
Также напомним, что комиссия по радио и телевидению Литвы поддержала решение обязать интернет-провайдеров заблокировать IP-адреса, чтобы предотвратить просмотр российских телеканалов, подвергшихся санкциям ЕС.
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