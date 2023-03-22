Литва хочет запретить россиянам подаваться на гражданство и покупать недвижимость

Сейм Литвы в первом чтении принял законопроект, который запрещает гражданам РФ и Беларуси подавать заявления на гражданство, а также покупать недвижимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Литвы.

По мнению авторов закона, эта ограничительная мера не предлагает упразднить возможность получения гражданства Литовской Республики, а лишь временно приостановить прием заявлений и принятие решений о приеме в гражданство. Законопроект поддержали 113 депутатов, никто не проголосовал против.

Если законопроект примут, в визовых службах Литвы за рубежом перестанут принимать заявления от граждан РФ и Беларуси, за исключением случаев, когда посредником выступает МИД Литвы. Помимо ограничений на подачу заявлений на гражданство, поправки запрещают физлицам из России и созданным ими юрлицам покупать недвижимость в Литве.