UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва хоче стягнути з Білорусі 120 млн євро в суді ООН через кризу нелегальних мігрантів

Фото: Литва хоче стягнути з Білорусі 120 млн євро (MON_GOV_PL)
Автор: Дмитро Браславський

Литва розраховує у Міжнародному суді ООН стягнути з Білорусі не менше 120 млн євро компенсації за кризу нелегальних мігрантів у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Литви Евеліни Добровольської, яку приводить LRT.

"Литва проситиме відшкодування збитків. Ми зазнали його не лише при прийомі та утриманні мігрантів, а й при проведенні заходів щодо посилення охорони кордону", - сказала вона

Зазначається, що збитки сягнули не менше 120 млн евро. У середу уряд Литви підтримав пропозицію Мін'юсту звернутися до міжнародних судових інстанцій із претензіями до влади Білорусі. Литва має намір порушити питання у Міжнародному арбітражі або у Міжнародному суді ООН.

Міграційна криза на кордоні між Білоруссю та ЄС

Криза, ініційована 2021 року білоруською владою за підтримки РФ. Є елементом міграційної кризи в ЄС, викликаного організованим переміщенням мігрантів (з Іраку, Сирії, Ємену, Афганістану та Близького Сходу) через білорусько-польський, білорусько-литовський та білорусько-латвійський кордони.

Спеціалісти фіксували зниження активності мігрантів протягом 2022 року, та на початку 2023-го криза знову активізувалася.

Нагадаємо, що Польща заявила про завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. Довжина огорожі становить 186 кілометрів.

Раніше білоруські офіційні органи вкотре марили, що нібито "потоки біженців з України" намагаються прорватися до їхньої країни через Польщу. Проте це не відповідає дійсності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНБілорусьЛитва