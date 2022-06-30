В Румынии сошли с рельсов 15 зерновозов, следовавших из Украины
Вечером, 29 июня, 15 вагонов зерновозов, ехавших из Украины, сошли с рельсов на территории Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина.
"Эти вагоны были в составе поезда из 32 вагонов, которые возвращались пустыми после выгрузки зерна в румынском порту. Все 32 вагона в поезде принадлежат украинскому частному оператору", - рассказал он.
Камышин уточнил, что зерновозы двигались на возах под колею 1435, переставленные в Унгенах (Молдова). Возы собственности железной дороги Молдовы.
"По оперативной информации причина схода по путевому хозяйству. Детали еще расследуются", - добавил он.
Как сообщалось, Министерство инфраструктуры поддержало предложение "Укрзализныци" повысить тарифы на все группы грузов на 70%. В министерстве считают, что бизнес адаптируется к новым ценам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.