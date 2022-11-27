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Білорусі примарилися потоки біженців з України. Польща спростовує

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Польща, Неділя 27 листопада 2022 19:59
Білорусі примарилися потоки біженців з України. Польща спростовує Фото: Польща спростовує заяви Білорусі про потоки біженців з України, які перетинають польсько-білоруський кордон (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Білоруські офіційні органи вкотре марять, що нібито "потоки біженців з України" намагаються прорватися до їхньої країни через Польщу. Проте це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter речника координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарин.

Жарин зазначив, що на сайті Білоруського прикордонного комітету з'явилася фейкова інформація, в якій йдеться про нібито масову міграцію українців до Білорусі. Згідно з опублікованим там графіком міграційного руху, до Білорусі мали відправитися понад 60 тисяч українців, у тому числі майже 40 тисяч повинні були перейти кордон у Польщі. Проте, за словами речника польських спецслужб, ці дані українських біженців фальшиві і не відповідають дійсності.

"Білоруська пропаганда вкотре натякає, що українці, які рятуються від російської агресії, шукають притулку в Білорусі, вважаючи цю країну безпечнішою, ніж країни ЄС. У Мінську прямо вказують, що українські біженці прибули до Білорусі через країни ЄС", – зазначає він.

Речник нагадав, що з самого початку війни Росії проти України Білорусь була залучена до конфлікту, передавала зброю російській армії та надала свої території для нападу на Україну.

Вчора, 26 листопада, РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив: очільник Кремля перейшов до імперського терору, методами якого є голод і війна.

Крім того, на північному кордоні України було затримано групу нелегальних мігрантів, яких туди доставили білоруські силовики та прикордонники.

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