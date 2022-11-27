Білорусі примарилися потоки біженців з України. Польща спростовує

Білоруські офіційні органи вкотре марять, що нібито "потоки біженців з України" намагаються прорватися до їхньої країни через Польщу. Проте це не відповідає дійсності.

Жарин зазначив, що на сайті Білоруського прикордонного комітету з'явилася фейкова інформація, в якій йдеться про нібито масову міграцію українців до Білорусі. Згідно з опублікованим там графіком міграційного руху, до Білорусі мали відправитися понад 60 тисяч українців, у тому числі майже 40 тисяч повинні були перейти кордон у Польщі. Проте, за словами речника польських спецслужб, ці дані українських біженців фальшиві і не відповідають дійсності.

"Білоруська пропаганда вкотре натякає, що українці, які рятуються від російської агресії, шукають притулку в Білорусі, вважаючи цю країну безпечнішою, ніж країни ЄС. У Мінську прямо вказують, що українські біженці прибули до Білорусі через країни ЄС", – зазначає він.

Речник нагадав, що з самого початку війни Росії проти України Білорусь була залучена до конфлікту, передавала зброю російській армії та надала свої території для нападу на Україну.