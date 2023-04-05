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Литва хочет взыскать с Беларуси 120 млн евро в суде ООН из-за кризиса нелегальных мигрантов

Фото: Литва хочет взыскать с Беларуси 120 млн евро (MON_GOV_PL)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва рассчитывает в Международном суде ООН взыскать с Беларуси не менее 120 млн. евро компенсации за кризис нелегальных мигрантов в 2021 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Литвы Эвелины Добровольской, которое приводит LRT.

"Литва будет просить возмещение ущерба. Мы понесли его не только при приеме и содержании мигрантов, но и при проведении мероприятий по усилению охраны границы", - сказала она.

Отмечается, что ущерб составил не менее 120 млн евро. В среду правительство Литвы поддержало предложение Минюста обратиться в международные судебные инстанции с претензиями к властям Беларуси. Литва намерена поднять вопрос в Международном арбитраже или в Международном суде ООН.

Миграционный кризис на границе между Беларусью и ЕС

Кризис, инициированный в 2021 году белорусскими властями при поддержке РФ. Является элементом миграционного кризиса в ЕС, вызванного организованным перемещением мигрантов (из Ирака, Сирии, Йемена, Афганистана и Ближнего Востока) через белорусско-польскую, белорусско-литовскую и белорусско-латвийскую границы.

Специалисты фиксировали снижение активности мигрантов в течение 2022 года, и в начале 2023 кризис вновь активизировался.

Напомним, что Польша заявила о завершении строительства стены на границе с Беларусью. Длина ограды составляет 186 км.

Ранее белорусские официальные органы в очередной раз грезили, что якобы "потоки беженцев из Украины" пытаются прорваться в их страну через Польшу. Однако это не соответствует действительности.

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