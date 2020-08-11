Литва готова предоставить убежище оппозиционерам из Беларуси

В связи с протестами в Беларуси и давлением властей Литва готова предоставить убежище местным оппозиционерам. Вильнюс также готовится к наплыву политических беженцев.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене, передает пресс-служба МВД.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси и подготовили план на случай увеличения количества граждан Беларуси, ходатайствующих о предоставлении убежища в Литве. Лица, которые подадут ходатайство о предоставлении убежища и имеют право на статус беженца, получат такое убежище в нашей стране", - заявила Тамашунене.

Она также выразила обеспокоенность действиями белорусских служб по подавлению протестов.

"Представители белорусской оппозиции уже не впервые раз ищут убежища в Литве. И если это произойдет на этот раз, как из-за политических обстоятельств, так и из-за возможных других угроз, мы готовы помочь им, пока у них не будет возможности благополучно вернуться домой", - добавила министр.

МВД Литвы подчеркивает, что в 2014 году также предлагала убежище украинским оппозиционерам.

Напомним, сегодня стало известно, что оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская выехала в Литву; она сможет находиться в стране в течение года.

В ее штабе считают, что она покинула страну под давлением властей.