Литва готова надати притулок опозиціонерам з Білорусі

У зв'язку з протестами в Білорусі і тиском влади Литва готова надати притулок місцевим опозиціонерам. Вільнюс також готується до напливу політичних біженців.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Ріта Тамашунене, передає прес-служба МВС.

"Ми уважно стежимо за ситуацією в Білорусі і підготували план на випадок збільшення кількості громадян Білорусі, які клопочуть про надання притулку в Литві. Особи, які подадуть клопотання про надання притулку і мають право на статус біженця, отримають такий притулок у нашій країні", - заявила Тамашунене.

Вона також висловила стурбованість діями білоруських служб за придушення протестів.

"Представники білоруської опозиції вже не вперше раз шукають притулку в Литві. І якщо це відбудеться цього разу, як через політичні обставини, так і через можливі інші загрози, ми готові допомогти їм, поки у них не буде можливості благополучно повернутися додому", - додала міністр.

МВС Литви підкреслює, що в 2014 році також пропонувала притулок українським опозиціонерам.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що опонент Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська виїхала до Литви; вона зможе перебувати в країні протягом року.

В її штабі вважають, що вона покинула країну під тиском влади.