Литва готова надати укриття президенту Грузії у разі "необхідності"

Литва готова надати притулок президенту Грузії Саломе Зурабішвілі, якби виникла така необхідність. Втім, остання дала зрозуміти, що планує залишатись зі своїм народом у Тбілісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого радника президента Гітанаса Науседи Асти Скайсгіріте, якого цитує Delfi.

"Природно, що Литва надала б притулок, якби виникла така необхідність, але наразі президентка Зурабішвілі дуже чітко дала зрозуміти, що вона стоятиме разом зі своїм народом у Тбілісі", - заявив Скайсгіріте.

Протести у Грузії

На парламентських виборах 26 жовтня політична партія "Грузинська мрія", очолювана Іраклієм Кобахідзе, здобула перемогу з результатом у 54% голосів. Опозиційні сили отримали значно скромніші показники - від 8% до 11%.

Процес голосування супроводжувався численними порушеннями, які були зафіксовані на виборчих дільницях, але Центральна виборча комісія відмовилася їх враховувати. У відповідь опозиція заявила про невизнання результатів виборів і організувала протестні акції в столиці Грузії - Тбілісі.

28 листопада прем'єр-міністр Кобахідзе повідомив про рішення уряду відкласти переговори щодо вступу до Європейського Союзу (ЄС) до кінця 2028 року. Це рішення викликало хвилю обурення серед громадян, і тисячі людей вийшли на вулиці Тбілісі, вимагаючи змін. Протести тривають уже кілька днів, причому щоночі силові структури застосовують силу для їх розгону та затримують учасників.

На тлі цих подій Сполучені Штати призупинили механізм стратегічного партнерства з Грузією. Президент Зурабішвілі повинна піти у відставку, але вона відмовилася від такого рішення і не визнає результати виборів легітимними.

Детальніший аналіз ситуації та можливість трансформації протестів у революцію читайте у спеціальному матеріалі РБК-Україна.