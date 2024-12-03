Литва готова предоставить укрытие президенту Грузии в случае "необходимости"

Литва готова предоставить убежище президенту Грузии Саломе Зурабишвили, если бы возникла такая необходимость. Впрочем, последняя дала понять, что планирует оставаться со своим народом в Тбилиси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего советника президента Гитанаса Науседи Асты Скайсгирите, которого цитирует Delfi.

"Естественно, что Литва предоставила бы убежище, если бы возникла такая необходимость, но пока президент Зурабишвили очень четко дала понять, что она будет стоять вместе со своим народом в Тбилиси", - заявил Скайсгирите.

Протесты в Грузии

На парламентских выборах 26 октября политическая партия «Грузинская мечта», возглавляемая Ираклием Кобахидзе, одержала победу с результатом в 54% голосов. Оппозиционные силы получили значительно более скромные показатели - от 8% до 11%.

Процесс голосования сопровождался многочисленными нарушениями, которые были зафиксированы на избирательных участках, но Центральная избирательная комиссия отказалась их учитывать. В ответ оппозиция заявила о непризнании результатов выборов и организовала протестные акции в столице Грузии - Тбилиси.

28 ноября премьер-министр Кобахидзе сообщил о решении правительства отложить переговоры по вступлению в Европейский Союз (ЕС) до конца 2028 года. Это решение вызвало волну возмущения среди граждан, и тысячи людей вышли на улицы Тбилиси, требуя перемен. Протесты продолжаются уже несколько дней, причем каждую ночь силовые структуры применяют силу для их разгона и задерживают участников.

На фоне этих событий Соединенные Штаты приостановили механизм стратегического партнерства с Грузией. Президент Зурабишвили должна уйти в отставку, но она отказалась от такого решения и не признает результаты выборов легитимными.

Более детальный анализ ситуации и возможность трансформации протестов в революцию читайте в специальном материале РБК-Украина.