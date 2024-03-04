Литва долучиться до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України

Литва вирішила долучитися до ініціативи Чехії щодо придбання і передачі Україні артилерійських боєприпасів поза межами Європейського союзу.

Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте під час телефонної розмови з чеським колегою Петром Фіалою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу литовського уряду.

"Це дуже важлива ініціатива, особливо в цей період, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося", - зазначила Шимоніте.

Вона не розповіла, у який спосіб Литва допомагатиме в чеській ініціативі та яку суму готова на це пожертвувати.

Водночас литовський прем'єр наголосила, що її країна продовжуватиме підтримувати усі формати допомоги, які підвищуватимуть здатність України ефективно захищатися від російської агресії.

Чеська ініціатива

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 і 122 міліметрів. Найближчими тижнями вони можуть відправитися ЗСУ.

Нещодавно Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня.

А Нідерланди повідомили про виділення понад 100 мільйонів євро Україні на чеську ініціативу закупівлі артилерійських снарядів за межами ЄС.

Також Бельгія виділила 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.

До того ж нещодавно повідомлялося, що українські військові збираються отримати першу партію із сотень тисяч 155-мм артилерійських снарядів у рамках міжнародних зусиль з пошуку боєприпасів.