Литва будет выполнять принципы Еврокомиссии по транзиту в Калининград, - премьер

" Литва, литовские учреждения приветствуют не сами директивы, а положения директив, в которых четко указано, что возврата к ситуации, существовавшей 16 июня, когда все товары можно было перевозить транзитом через территорию ЕС в и из Калининграда. И об этом надо очень четко говорить, когда речь идет о товарах двойного назначения, о товарах военного назначения, о технологиях, но и о других товарах", - заявила она.

Премьер подчеркнула, что транзит некоторых товаров, подпадающих под санкции, в соответствии с правилами ЕК потребует еще большего контроля.

"Для того, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области. Способы такого контроля еще должны быть подтверждены и установлены литовскими учреждениями, пока они не будут установлены, пока будет применяться тот же порядок, который действует на данный момент", - заявила Шимоните.