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Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградcкую область

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Вильнюс, Понедельник 11 июля 2022 10:25
Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградcкую область Фото: Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградcкую область (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 11 июля, правительство Литвы расширило ограничения на транзит товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Так, началось поэтапное введение санкций, объявленных ранее Европейским союзом.

Об этом заявила представитель литовской таможни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В список попали бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности конфликта между Россией и Литвой. Литва ввела транспортную блокаду Калининграда, а в Кремле угрожают "защитой национальных интересов", если блокаду в ближайшее время не снимут.

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