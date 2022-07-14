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Литва виконуватиме принципи Єврокомісії щодо транзиту до Калінінграда, - прем'єр

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Вільнюс, Четвер 14 липня 2022 13:23
Литва виконуватиме принципи Єврокомісії щодо транзиту до Калінінграда, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте (flickr Lietuvos Respublikos Seimas3)
Автор: Валерія Поліщук

Литва виконуватиме опубліковані Єврокомісією керівні принципи щодо російського транзиту в Калінінград.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Литва, литовські установи вітають не самі директиви, а положення директив, в яких чітко зазначено, що повернення до ситуації, що існувала 16 червня, коли всі товари можна було перевозити транзитом через територію ЄС в і з Калінінграда. І про це треба дуже чітко говорити, коли мова йде про товари подвійного призначення, про товари військового призначення, про технології, але і про інші товари", - заявила вона.

Прем'єр підкреслила, що транзит деяких товарів, що підпадають під санкції, відповідно до правил ЄК потребуватиме ще більшого контролю.

"Для того, щоб переконатися, що ці товари дійсно призначені для потреб Калінінградської області. Способи такого контролю ще повинні бути підтверджені і встановлені литовськими установами, поки вони не будуть встановлені, поки буде застосовуватися той же порядок, який діє на даний момент", - заявила Шимоніте.

Нагадаємо, Єврокомісія опублікувала додаткові інструкції для держав-членів щодо транзиту товарів з Росії.

Раніше уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область Росії.

Потім Москва погрожувала Литві "жорсткими заходами" через перекриті шляхи в Калінінград.

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