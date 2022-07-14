Литва виконуватиме принципи Єврокомісії щодо транзиту до Калінінграда, - прем'єр

" Литва, литовські установи вітають не самі директиви, а положення директив, в яких чітко зазначено, що повернення до ситуації, що існувала 16 червня, коли всі товари можна було перевозити транзитом через територію ЄС в і з Калінінграда. І про це треба дуже чітко говорити, коли мова йде про товари подвійного призначення, про товари військового призначення, про технології, але і про інші товари", - заявила вона.

Прем'єр підкреслила, що транзит деяких товарів, що підпадають під санкції, відповідно до правил ЄК потребуватиме ще більшого контролю.

"Для того, щоб переконатися, що ці товари дійсно призначені для потреб Калінінградської області. Способи такого контролю ще повинні бути підтверджені і встановлені литовськими установами, поки вони не будуть встановлені, поки буде застосовуватися той же порядок, який діє на даний момент", - заявила Шимоніте.