Блокада Калининграда: Москва угрожает Литве "жесткими мерами" в ближайшие дни

Россия якобы завершила подготовку к мерам в отношении Литвы и ЕС в ответ на блокирование транзита в Калининград. Угрожает их применить уже в ближайшие дни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Интерфакс ".

"Ждать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", - заявила Захарова.

В то же время Захарова добавила, что российские экономические операторы несут убытки из-за блокады города.