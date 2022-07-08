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Блокада Калининграда: Москва угрожает Литве "жесткими мерами" в ближайшие дни

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 18:44
Блокада Калининграда: Москва угрожает Литве "жесткими мерами" в ближайшие дни Фото: Мария Захарова, представитель МИД России facebook.com/MIDRussia)
Автор: Сергей Пышкин

Россия якобы завершила подготовку к мерам в отношении Литвы и ЕС в ответ на блокирование транзита в Калининград. Угрожает их применить уже в ближайшие дни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

"Ждать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", - заявила Захарова.

В то же время Захарова добавила, что российские экономические операторы несут убытки из-за блокады города.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности конфликта между Россией и Литвой. Литва ввела транспортную блокаду Калининграда, а в Кремле угрожают "защитой национальных интересов", если блокаду в ближайшее время не снимут.

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Калининград Российская Федерация Литва
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