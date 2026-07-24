Литва бьет тревогу из-за "опасной тенденции" в новых санкциях против РФ

По убеждению дипломата, новые уступки могут ослабить общую кампанию давления Евросоюза на страну-агрессорку.

Будрис обратил внимание на то, что 21-й пакет санкций против РФ действительно станет серьезным ударом для вражеского финансового сектора.

Кроме того, он еще больше ограничит доступ Москвы к рынкам капитала.

"Несмотря на это, переговоры по 21-му пакету показали, что решения по санкционной политике ЕС все больше определяются экономическими интересами государств-членов", - заявил глава МИД Литвы.

Как считает Будрис, это действительно "опасная тенденция". Дело в том, что она не только мешает Брюсселю усиливать давление на Кремль, но фактически ослабляет действие старых санкций.

Важно понимать, что больше месяца новый санкционный пакет угрожали ветировать почти треть государств Евросоюза. Каждая из них отказалась от вето в обмен на определенную уступку.