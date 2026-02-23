У ліцеї Дніпра стався вибух, травмовано дітей: всі подробиці

Теракт у Львові

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у Львові сталися вибухи, які згодом кваліфікували як теракт. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції пролунав вибух, згодом - ще один після приїзду другого.

Унаслідок атаки пошкоджено службове авто поліції та цивільний транспорт, постраждали правоохоронці. Загинула жінка-поліцейська, загалом поранення дістали 25 людей.

Правоохоронці затримали 33-річну жительку Рівненської області у Старому Самборі - її підозрюють у причетності до вибухів. За основною версією слідства, теракт був виконаний на замовлення Росії. За словами міністра МВС Ігоря Клименка, підозрювану швидко встановили завдяки камерам спостереження.

Згодом поліція повідомила, що жінка, ймовірно, заклала вибухівку у сміттєві баки та зафіксувала це на відео.