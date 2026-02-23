В лицее Днепра произошел взрыв, травмированы дети: все подробности

Теракт во Львове

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове произошли взрывы, которые впоследствии квалифицировали как теракт. По прибытии первого экипажа патрульной полиции прогремел взрыв, впоследствии - еще один после приезда второго.

В результате атаки повреждены служебное авто полиции и гражданский транспорт, пострадали правоохранители. Погибла женщина-полицейская, всего ранения получили 25 человек.

Правоохранители задержали 33-летнюю жительницу Ровенской области в Старом Самборе - ее подозревают в причастности к взрывам. По основной версии следствия, теракт был выполнен по заказу России. По словам министра МВД Игоря Клименко, подозреваемую быстро установили благодаря камерам наблюдения.

Впоследствии полиция сообщила, что женщина, вероятно, заложила взрывчатку в мусорные баки и зафиксировала это на видео.