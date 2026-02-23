В лицее Днепра произошел взрыв, травмированы дети: все подробности

В одном из учебных заведений Днепра прогремел взрыв во время демонстрации боеприпасов произошел взрыв и задымление. Полиция работает на месте происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепра.
Читайте также: Telegram, след РФ и погибшая полицейская: что известно о теракте во Львове
По предварительной информации, инцидент произошел в понедельник, 23 февраля, во время показа ученикам демонстративных боеприпасов. На сообщение оперативно отреагировали правоохранители. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.
Правоохранители зафиксировали обстоятельства инцидента и провели первоочередные меры проверки.
В результате происшествия травмированы двое детей. По предварительным данным, несовершеннолетние получили легкие телесные повреждения.
Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события и открытия уголовного производства.
Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове произошли взрывы, которые впоследствии квалифицировали как теракт. По прибытии первого экипажа патрульной полиции прогремел взрыв, впоследствии - еще один после приезда второго.
В результате атаки повреждены служебное авто полиции и гражданский транспорт, пострадали правоохранители. Погибла женщина-полицейская, всего ранения получили 25 человек.
Правоохранители задержали 33-летнюю жительницу Ровенской области в Старом Самборе - ее подозревают в причастности к взрывам. По основной версии следствия, теракт был выполнен по заказу России. По словам министра МВД Игоря Клименко, подозреваемую быстро установили благодаря камерам наблюдения.
Впоследствии полиция сообщила, что женщина, вероятно, заложила взрывчатку в мусорные баки и зафиксировала это на видео.