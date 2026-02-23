RU

В лицее Днепра произошел взрыв, травмированы дети: все подробности

Иллюстративное фото: в лицее Днепра произошел взрыв (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В одном из учебных заведений Днепра прогремел взрыв во время демонстрации боеприпасов произошел взрыв и задымление. Полиция работает на месте происшествия.

Что произошло

По предварительной информации, инцидент произошел в понедельник, 23 февраля, во время показа ученикам демонстративных боеприпасов. На сообщение оперативно отреагировали правоохранители. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.

Правоохранители зафиксировали обстоятельства инцидента и провели первоочередные меры проверки.

Пострадавшие

В результате происшествия травмированы двое детей. По предварительным данным, несовершеннолетние получили легкие телесные повреждения.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события и открытия уголовного производства.

 

Теракт во Львове

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове произошли взрывы, которые впоследствии квалифицировали как теракт. По прибытии первого экипажа патрульной полиции прогремел взрыв, впоследствии - еще один после приезда второго.

В результате атаки повреждены служебное авто полиции и гражданский транспорт, пострадали правоохранители. Погибла женщина-полицейская, всего ранения получили 25 человек.

Правоохранители задержали 33-летнюю жительницу Ровенской области в Старом Самборе - ее подозревают в причастности к взрывам. По основной версии следствия, теракт был выполнен по заказу России. По словам министра МВД Игоря Клименко, подозреваемую быстро установили благодаря камерам наблюдения.

Впоследствии полиция сообщила, что женщина, вероятно, заложила взрывчатку в мусорные баки и зафиксировала это на видео.

