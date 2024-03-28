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Ліцензії на експорт чотирьох агрокультур видаватимуться за погодженням з Польщею, - Шмигаль

Україна, Четвер 28 березня 2024 14:36
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Ліцензії на експорт чотирьох агрокультур видаватимуться за погодженням з Польщею, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Український уряд запровадив процедуру верифікації чотирьох агрокультур. Тепер ліцензії на їх експорт видаватимуться за погодженням із польською стороною.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з прем'єром Польщі Дональдом Туском.

"Сьогодні українське зерно не потрапляє на польський ринок. Наш уряд запровадив процедуру верифікації чотирьох агрокультур - кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці. Без ліцензії експорт цих категорій не відбувається. Ми зараз такі документи, такі дозволи не видаємо. Будемо видавати їх лише за спільним погодженням з польським урядом", - сказав він.

І відповідно, за словами голови українського уряду, це перший елемент з п'яти пунктів співпраці з польською стороною.

"Це перший крок з нашого боку", - констатував Шмигаль.

Зустріч Шмигаля та Туска

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Польщі Дональд Туск сьогодні, 28 березня, проводять зустріч у Варшаві. Докладніше про підсумки переговорів – у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що польські фермери продовжують блокувати КПП на кордоні з Україною, зокрема, не пропускаючи фури з українською агропродукцією. За даними на 27 березня польські фермери продовжують блокувати три напрямки. Мова йде про пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". До цього були заблоковані 6 з 9 КПП на кордоні з Україною.

Зазначимо, про те, що делегації України та Польщі зустрінуться у Варшаві 28 березня для вирішення питання щодо блокади кордону, було відомо з кінця лютого.

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