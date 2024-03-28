Ліцензії на експорт чотирьох агрокультур видаватимуться за погодженням з Польщею, - Шмигаль

Український уряд запровадив процедуру верифікації чотирьох агрокультур. Тепер ліцензії на їх експорт видаватимуться за погодженням із польською стороною.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з прем'єром Польщі Дональдом Туском.

"Сьогодні українське зерно не потрапляє на польський ринок. Наш уряд запровадив процедуру верифікації чотирьох агрокультур - кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці. Без ліцензії експорт цих категорій не відбувається. Ми зараз такі документи, такі дозволи не видаємо. Будемо видавати їх лише за спільним погодженням з польським урядом", - сказав він.

І відповідно, за словами голови українського уряду, це перший елемент з п'яти пунктів співпраці з польською стороною.

"Це перший крок з нашого боку", - констатував Шмигаль.