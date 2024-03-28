Лицензии на экспорт четырех агрокультур будут выдаваться по согласованию с Польшей, - Шмыгаль

Украинское правительство ввело процедуру верификации четырех агрокультур. Теперь лицензии на их экспорт будут выдаваться по согласованию с польской стороной.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьером Польши Дональдом Туском.

"Сегодня украинское зерно не попадает на польский рынок. Наше правительство ввело процедуру верификации четырех агрокультур - кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы. Без лицензии экспорт этих категорий не происходит. Мы сейчас такие документы, такие разрешения не выдаем. Будем выдавать их только по общему согласованию с польским правительством", - сказал он.

И, соответственно, по словам главы украинского правительства, это первый элемент из пяти пунктов сотрудничества с польской стороной.

"Это первый шаг с нашей стороны", - констатировал Шмыгаль.