Литовці назбирали кошти на ще один морський дрон для ЗСУ. Встигли обрати йому ім'я

Литовці назбирали кошти на ще один морський дрон для ЗСУ. Також встигли обрати для нього ім'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовського журналіста Андрюса Тапінаса .

"Литовці в ударі. Після надання Україні морського безпілотника "PEACE Дец" ми зібрали ще 250 тисяч доларів на другий під назвою "Yes to peace" або "PEACE Да", - пише журналіст.

За словами Тапінаса, литовці також вже назбирали 40 тисяч євро на третій дрон, який отримає назву "PEACE Дюк" ("Duke of Peace")