Литовцы собрали средства на еще один морской дрон для ВСУ. Успели выбрать ему имя

Литовцы собрали средства на еще один морской дрон для ВСУ. Также успели выбрать для него имя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовского журналиста Андрюса Тапинаса .
"Литовцы в ударе. После предоставления Украине морского беспилотника "PEACE Дец" мы собрали еще 250 тысяч долларов на второй под названием "Yes to peace" или "PEACE Да", - пишет журналист.
По словам Тапинаса, литовцы также уже собрали 40 тысяч евро на третий дрон, который получит название "PEACE Дюк" ("Duke of Peace").
Напомним, Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников. Они помогут украинским военным защитить морскую акваторию. Первый дрон получил символическое название - "Херсон".
Между тем, литовцы также присоединились к сбору средств, приобрели морской беспилотник и выбрали для него название - "PEACE Дец".
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