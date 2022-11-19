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Литовцы собрали средства на еще один морской дрон для ВСУ. Успели выбрать ему имя

Фото: морской дрон (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Литовцы собрали средства на еще один морской дрон для ВСУ. Также успели выбрать для него имя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовского журналиста Андрюса Тапинаса .

"Литовцы в ударе. После предоставления Украине морского беспилотника "PEACE Дец" мы собрали еще 250 тысяч долларов на второй под названием "Yes to peace" или "PEACE Да", - пишет журналист.

По словам Тапинаса, литовцы также уже собрали 40 тысяч евро на третий дрон, который получит название "PEACE Дюк" ("Duke of Peace").

Напомним, Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников. Они помогут украинским военным защитить морскую акваторию. Первый дрон получил символическое название - "Херсон".

Между тем, литовцы также присоединились к сбору средств, приобрели морской беспилотник и выбрали для него название - "PEACE Дец".

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