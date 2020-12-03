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Литовцам рекомендовали запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Литвы призвало население запастись продуктами на случай возможной аварии на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Накануне на БелАЭС произошел выброс паров.

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Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел Литвы Миндаугас Баярунас, передает Sputnik Литва.

Так, гражданам рекомендовали запастись консервами, крупами, растительным маслом, сахаром и водой.

"Рекомендуем населению создать запас продуктов первой необходимости на трое суток. Функции ответственных инстанций четко расписаны, но пройдет какое-то время, пока они придут на помощь людям, поэтому все должны быть наготове", - отметил Баярунас.

В свою очередь Министерство энергетики Беларуси сообщило, что на первом энергоблоке БелАЭС прошли испытания, в ходе которых для проверки систем и оборудования был выпущен пар. При этом Литва официального ответа из Минска не получила.

Напомним, около месяца назад Министерство иностранных дел Литвы направило ноту протеста Беларуси из-за инцидента на БелАЭС. Тогда был приостановлена работа атомной станции из-за необходимости замены "определенного оборудования".

Напомним, в начале ноября в энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЭС. После этого МИД Литвы направило Белоруси ноту протеста с призывом остановить запуск атомной электростанции.

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