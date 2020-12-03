Литовцям рекомендували запастися продуктами на випадок аварії на Белаес

Уряд Литви закликало населення запастися продуктами на випадок можливої аварії на Білоруської атомної електростанції (БелАЕС). Напередодні на БелАЕС стався викид парів.

Про це заявив представник Міністерства внутрішніх справ Литви Міндаугас Баярунас, передає Sputnik Литва.

Так, громадянам рекомендували запастися консервами, крупами, олією, цукром і водою.

"Рекомендуємо населенню створити запас продуктів першої необхідності на три доби. Функції відповідальних інстанцій чітко розписані, але пройде якийсь час, поки вони прийдуть на допомогу людям, тому всі повинні бути напоготові", - зазначив Баярунас.

У свою чергу Міністерство енергетики Білорусі повідомило, що на першому енергоблоці БелАЕС пройшли випробування, в ході яких для перевірки систем і обладнання був випущений пар. При цьому Литва офіційної відповіді з Мінська не отримала.

Нагадаємо, близько місяця тому Міністерство закордонних справ Литви надіслало ноту протесту Білорусі через інцидент на БелАЕС. Тоді була припинена робота атомної станції через необхідність заміни "певного обладнання".

Нагадаємо, на початку листопада в енергосистему Білорусі був включений перший енергоблок БелАЕС. Після цього МЗС Литви Білорусі направило ноту протесту з закликом зупинити запуск атомної електростанції.