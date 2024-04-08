Литовський виробник крабових паличок Vici продасть бізнес у Росії, - ЗМІ
Литовська Viciunai Group, що випускає продукцію під брендом Vici, продасть свій бізнес у Росії. Компанія відома випуском крабових паличок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Коммерсантъ".
Видання зазначає, що урядова комісія з контролю за іноземними інвестиціями в лютому схвалила угоду.
"Покупець може діяти в інтересах великого імпортера риби і морепродуктів "Юніфрост", - йдеться в матеріалі.
Бренд Vici відомий насамперед крабовими паличками та оселедцевими консервами, але завод у Калінінградській області виробляє також креветки та рибні напівфабрикати.
Потужність виробництва перевищує 120 тисяч тонн на рік, виручка від продажу склала 18,2 млрд рублів (майже 197 млн доларів) у 2023 році, а чистий прибуток - 1,26 млрд рублів (13,6 млн доларів).
Іноземні бренди виходять з Росії та Білорусі
Нещодавно повідомлялось, що найбільший виробник вантажних автомобілів у світі Daimler Truck продав свої активи в Росії й остаточно покинув ринок держави-агресора.
Також австрійський деревообробний холдинг Kronospan повністю позбувся свого бізнесу в Білорусі.
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