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Литовский производитель крабовых палочек Vici продаст бизнес в России, - СМИ

Россия, Понедельник 08 апреля 2024 18:26
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Литовский производитель крабовых палочек Vici продаст бизнес в России, - СМИ Архивное фото: производитель крабовых палочек Vici продаст бизнес в России (снимок экрана)
Автор: Дмитрий Браславский

Литовская Viciunai Group, выпускающая продукцию под брендом Vici, продаст свой бизнес в России. Компания известна выпуском крабовых палочек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в феврале одобрила сделку.

"Покупатель может действовать в интересах крупного импортера рыбы и морепродуктов "Юнифрост", - говорится в материале.

Бренд Vici известен прежде всего крабовыми палочками и сельдевыми консервами, но завод в Калининградской области производит также креветки и рыбные полуфабрикаты.

Мощность производства превышает 120 тысяч тонн в год, выручка от продаж составила 18,2 млрд рублей (почти 197 млн долларов) в 2023 году, а чистая прибыль - 1,26 млрд рублей (13,6 млн долларов).

Иностранные бренды выходят из России и Беларуси

Недавно сообщалось, что крупнейший производитель грузовых автомобилей в мире Daimler Truck продал свои активы в России и окончательно покинул рынок государства-агрессора.

Также австрийский деревообрабатывающий холдинг Kronospan полностью лишился своего бизнеса в Беларуси.

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