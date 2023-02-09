Литовський оператор системи електропередач надав Україні обладнання мережі на 3,6 млн євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії Litgrid .

Як зазначає пресслужба, ринкова вартість відвантажених пристроїв становить близько 3,6 млн євро.

"Оскільки ми оновлюємо нашу інфраструктуру, у нас є в резерві різноманітне обладнання для мереж передачі. Ми зібрали їх з усієї Литви і передамо українському оператору електропередачі "Укренерго". Прилади будуть дуже корисні українцям у відновленні зруйнованої енергетичної інфраструктури. Наскільки можемо, ми сприяємо тому, щоб дні в Україні були світлішими і теплішими", - наголосив генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

Пакет допомоги складається з обладнання ЛЕП 330 та 110 кВ - роз’єднувачів, вимикачів, розрядників перенапруг, трансформаторів струму та напруги, ізоляторів та ізоляційного масла. Також буде відправлено ще один автотрансформатор 330/110/10 кВ, який є основним і найдорожчим обладнанням підстанції електричної мережі. Підтримка в Україну транспортуватиметься частинами, першу частину техніки відправлять найближчими тижнями.

"7 лютого в Україні понад 500 тисяч населення не мало електроенергії, понад 4 млн отримує електроенергію за встановленим погодинним графіком. Найбільше відключених користувачів в Одеській, Львівській областях, місті Києві, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Допомога українській електромережі сьогодні рятує життя", - зауважила Лаура Пушинскайте, аташе з питань енергетики Посольства Литовської Республіки в Україні.

Пресслужба нагадала, що наприкінці січня Litgrid відправив в Україну автотрансформатор 330/110/10 кВ на 330/110/10 кВ вартістю щонайменше 2 млн євро, який допоможе забезпечити електропостачання, оскільки Росія цілеспрямовано руйнує енергетичну інфраструктуру України.

"Атаки на цивільну інфраструктуру в Україні стали щоденною рутиною цієї жорстокої агресії. Зловмисник сподівається, що таким чином зломить опір українського народу. Кожна відновлена ​​електрична підстанція, кожна ревіталізація електричної інфраструктури - це також виграна битва в цій грабіжницькій війні", - каже Паулюс Кіяускас, представник ГО "Синьо-жовті" (Mēlyna ir žalva).

Логістику допомоги литовських енергетиків забезпечує Євросоюз.