Литовский оператор системы электропередач предоставил Украине оборудование сети на 3,6 млн евро
Оператор литовской системы электропередачи Litgrid направил очередной пакет поддержки Украине, который поможет восстановить пострадавшую войной энергетическую инфраструктуру страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Litgrid.
Как отмечает пресс-служба, рыночная стоимость отгруженных устройств составляет около 3,6 млн евро.
"Поскольку мы обновляем нашу инфраструктуру, у нас есть в резерве разнообразное оборудование для сетей передачи. Мы собрали их со всей Литвы и передадим украинскому оператору электропередачи "Укрэнерго". Приборы будут очень полезны украинцам в восстановлении разрушенной энергетической инфраструктуры. Насколько можем, мы способствуем тому, чтобы дни в Украине были светлее и теплее", - подчеркнул генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.
Пакет помощи состоит из оборудования ЛЭП 330 и 110 кВ - разъединителей, выключателей, разрядников перенапряжений, трансформаторов тока и напряжения, изоляторов и изоляционного масла. Также будет отправлен еще один автотрансформатор 330/110/10 кВ, являющийся основным и самым дорогим оборудованием подстанции электрической сети. Поддержка в Украину будет транспортироваться по частям, первую часть техники отправят в ближайшие недели.
"7 февраля в Украине более 500 тысяч населения не имело электроэнергии, более 4 млн получает электроэнергию по установленному почасовому графику. Больше всего отключенных пользователей в Одесской, Львовской областях, городе Киеве, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Помощь украинской электросети сегодня спасает жизнь", - отметила Лаура Пушинскайте, атташе по вопросам энергетики Посольства Литовской Республики в Украине.
Пресс-служба напомнила, что в конце января Litgrid отправил в Украину автотрансформатор 330/110/10 кВ на 330/110/10 кВ стоимостью не менее 2 млн евро, который поможет обеспечить электроснабжение, поскольку Россия целенаправленно разрушает энергетическую инфраструктуру Украины.
"Атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине стали ежедневной рутиной этой жестокой агрессии. Злоумышленник надеется, что таким образом сломит сопротивление украинского народа. Каждая восстановленная электрическая подстанция, каждая ревитализация электрической инфраструктуры - это также выигранная битва в этой грабительской войне", - Кияускас, представитель ОО "Сине-желтые" (Mēlyna ir žalva).
Логистику помощи литовских энергетиков обеспечивает Евросоюз.
На днях РБК-Украина сообщало, что Агентство США по международному развитию передало Украине мобильную газотурбинную электростанцию общей мощностью 28 МВт.
Напомним, что в декабре США отправили в Украину первую партию оборудования для обеспечения нужд энергетической инфраструктуры страны на сумму 13 млн долларов.
Украина рассчитывает на помощь США в закупке энергооборудования, что будет способствовать балансировке энергосистемы в условиях постоянных атак российских оккупантов.
Соединенные Штаты и страны G7 будут помогать энергетическому сектору Украины с восстановлением после российских атак столько, сколько потребуется.
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