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Литовский оператор системы электропередач предоставил Украине оборудование сети на 3,6 млн евро

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Литва, Четверг 09 февраля 2023 20:36
Литовский оператор системы электропередач предоставил Украине оборудование сети на 3,6 млн евро Фото: компания Litgrid постоянно помогает "Укрэнерго" в восстановлении разрушенной энергоструктуры Украины (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Зарембо

Оператор литовской системы электропередачи Litgrid направил очередной пакет поддержки Украине, который поможет восстановить пострадавшую войной энергетическую инфраструктуру страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Litgrid.

Как отмечает пресс-служба, рыночная стоимость отгруженных устройств составляет около 3,6 млн евро.

"Поскольку мы обновляем нашу инфраструктуру, у нас есть в резерве разнообразное оборудование для сетей передачи. Мы собрали их со всей Литвы и передадим украинскому оператору электропередачи "Укрэнерго". Приборы будут очень полезны украинцам в восстановлении разрушенной энергетической инфраструктуры. Насколько можем, мы способствуем тому, чтобы дни в Украине были светлее и теплее", - подчеркнул генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

Пакет помощи состоит из оборудования ЛЭП 330 и 110 кВ - разъединителей, выключателей, разрядников перенапряжений, трансформаторов тока и напряжения, изоляторов и изоляционного масла. Также будет отправлен еще один автотрансформатор 330/110/10 кВ, являющийся основным и самым дорогим оборудованием подстанции электрической сети. Поддержка в Украину будет транспортироваться по частям, первую часть техники отправят в ближайшие недели.

"7 февраля в Украине более 500 тысяч населения не имело электроэнергии, более 4 млн получает электроэнергию по установленному почасовому графику. Больше всего отключенных пользователей в Одесской, Львовской областях, городе Киеве, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Помощь украинской электросети сегодня спасает жизнь", - отметила Лаура Пушинскайте, атташе по вопросам энергетики Посольства Литовской Республики в Украине.

Пресс-служба напомнила, что в конце января Litgrid отправил в Украину автотрансформатор 330/110/10 кВ на 330/110/10 кВ стоимостью не менее 2 млн евро, который поможет обеспечить электроснабжение, поскольку Россия целенаправленно разрушает энергетическую инфраструктуру Украины.

"Атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине стали ежедневной рутиной этой жестокой агрессии. Злоумышленник надеется, что таким образом сломит сопротивление украинского народа. Каждая восстановленная электрическая подстанция, каждая ревитализация электрической инфраструктуры - это также выигранная битва в этой грабительской войне", - Кияускас, представитель ОО "Сине-желтые" (Mēlyna ir žalva).

Логистику помощи литовских энергетиков обеспечивает Евросоюз.

На днях РБК-Украина сообщало, что Агентство США по международному развитию передало Украине мобильную газотурбинную электростанцию общей мощностью 28 МВт.

Напомним, что в декабре США отправили в Украину первую партию оборудования для обеспечения нужд энергетической инфраструктуры страны на сумму 13 млн долларов.

Украина рассчитывает на помощь США в закупке энергооборудования, что будет способствовать балансировке энергосистемы в условиях постоянных атак российских оккупантов.

Соединенные Штаты и страны G7 будут помогать энергетическому сектору Украины с восстановлением после российских атак столько, сколько потребуется.

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