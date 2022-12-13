США відправили в Україну першу партію енергообладнання

США відправили в Україну першу партію обладнання для забезпечення потреб енергетичної інфраструктури країни на суму 13 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У допомогу будуть включені, у тому числі трансформатори, що перемикають блоки та кабелі, необхідні для відновлення енергопостачання.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що цього тижня зі Сполучених Штатів вилетять ще два літаки з обладнанням.

До цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на конференції The Wall Street Journal WSJ CEO Summit, що країна працює з G7, Євросоюзом, Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку для надання Україні допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, Грузії таки ухвалила рішення закупити генератори як гуманітарну допомогу для України.

Крім того, Естонія відправила Україні ще 11 автобусів із генераторами та енергетичним обладнанням.

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