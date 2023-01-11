Україна розраховує на допомогу США у закупівлі обладнання для балансування енергосистеми

Україна розраховує на допомогу США у закупівлі енергообладнання, що сприятиме балансуванню енергосистеми в умовах постійних атак російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля .

Сьогодні Шмигаль провів зустріч з послом США в Україні Бріджит Брінк, на якій обговорювалося зміцнення енергетичної стійкості України.

"Спільно з партнерами розробляємо механізми, які сприятимуть балансуванню енергосистеми в умовах постійних обстрілів енергоінфраструктури з боку Росії", - зазначив прем'єр.

Зокрема, під час зустрічі були розглянуті пропозиції українських енергетиків, а також питання закупівлі необхідного обладнання.

"Розраховуємо на допомогу США у цьому напрямку. Вдячні за вагому й непохитну підтримку", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Україна вибудувала стратегію із захисту енергетичної інфраструктури через постійні російські атаки.

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