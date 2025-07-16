Литовські прикордонники збили дрон, який прилетів з Білорусі

Зазначається, що у ніч на 16 липня в Шальчинінкському районі Литви прикордонники збили невеликий безпілотник. Попередньо було встановлено, що він прилетів з території Білорусі.

Розбитий дрон з GPS-пристроєм знайшли за чотири кілометри від кордону, біля населеного пункту Вілконіс. Людей, або предметів біля місця падіння дрона не виявили.

Під час розслідування інциденту було встановлено, що БПЛА не має відношення до російської, або білоруської армії. За даними VSAT, такі дрони використовують контрабандисти, на них вони намагаються перевозити цигарки. Прикордонники повідомили, що це не перший випадок - у 2024 році було перехоплено 54 такі дрони, з початку 2025 року - 34 безпілотники.