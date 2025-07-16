Литовские пограничники сбили дрон, прилетевший из Беларуси

Отмечается, что в ночь на 16 июля в Шальчининкском районе Литвы пограничники сбили небольшой беспилотник. Предварительно было установлено, что он прилетел с территории Беларуси.

Разбитый дрон с GPS-устройством нашли в четырех километрах от границы, возле населенного пункта Вилконис. Людей или предметов возле места падения дрона не обнаружили.

В ходе расследования инцидента было установлено, что БПЛА не имеет отношения к российской или белорусской армии. По данным VSAT, такие дроны используют контрабандисты, на них они пытаются перевозить сигареты. Пограничники сообщили, что это не первый случай - в 2024 году было перехвачено 54 таких дрона, с начала 2025 года - 34 беспилотника.