Литовские пограничники сбили дрон, прилетевший из Беларуси

В Литве пограничники сбили небольшой беспилотник, который залетел со стороны Беларуси. Предварительно, аппарат не военный - такие дроны используют контрабандисты, чтобы переправлять контрабандные сигареты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Литвы (VSAT), которое опубликовало LRT.
Отмечается, что в ночь на 16 июля в Шальчининкском районе Литвы пограничники сбили небольшой беспилотник. Предварительно было установлено, что он прилетел с территории Беларуси.
Разбитый дрон с GPS-устройством нашли в четырех километрах от границы, возле населенного пункта Вилконис. Людей или предметов возле места падения дрона не обнаружили.
В ходе расследования инцидента было установлено, что БПЛА не имеет отношения к российской или белорусской армии. По данным VSAT, такие дроны используют контрабандисты, на них они пытаются перевозить сигареты. Пограничники сообщили, что это не первый случай - в 2024 году было перехвачено 54 таких дрона, с начала 2025 года - 34 беспилотника.
Напомним, что 10 июля в Литве подняли истребители из-за неизвестного дрона из Беларуси. К счастью, БПЛА упал в километре от границы, возле закрытого пограничного пункта пропуска "Шумск". Позже министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене подтвердила, что это был российский беспилотник "Гербера".
Литовские военные объяснили, почему не сбили российский дрон. По их словам, он не представлял критической угрозы стране, поэтому приказ сбивать БПЛА не отдавали.
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