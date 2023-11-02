Литовська митниця посилить контроль за ввезенням товарів до Білорусі та Росії

Литва посилить контроль за транзитом товарів до Білорусі та Росії. Це необхідно для запобігання обходу санкцій.

Про це заявила митниця Литви, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Щоб уникнути можливого обходу санкцій, литовська митниця з листопада посилює контроль за ввезенням підсанкційних товарів через Литву в Росію і Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Особливу увагу буде приділено класифікації експортованих товарів. За даними митниці, траплялися випадки, коли експортовані товари класифікувалися за немаркованими товарними позиціями в спробі уникнення санкцій.

"У надії на розуміння повідомляємо представникам бізнесу, що у зв'язку з посиленням контролю за товарами, що вивозяться, строки митного оформлення експортних процедур можуть збільшитися", - повідомляють у митниці.

Санкційний тиск Литви на Росію

У вересні Латвія, Литва та Естонія заборонили в'їзд автомобілів із російськими номерами, виконавши рекомендації Європейської комісії щодо застосування санкцій.

Також президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що Грузії важливо синхронізувати геополітичний курс із зовнішньополітичними пріоритетами ЄС і послідовною підтримкою санкційної політики проти Росії.

Нещодавно стало відомо, що у Литві з листопада почне діяти заборона імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ).