Латвія, Литва та Естонія заборонили в'їзд автомобілів із російськими номерами
Латвія, Литва та Естонія заборонили в'їзд автомобілів із російськими номерами, виконавши рекомендації Європейської комісії щодо застосування санкцій. Зокрема, Естонія ввела це обмеження у середу, 13 вересня, з 10 години ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Естонія
У разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспорту повинен буде повернутися до Росії разом із автомобілем або перетнути кордон без нього.
"Мета санкцій проти Росії одна - змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів. Оскільки Єврокомісія щойно дала роз'яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження найефективніші при спільному введенні санкцій", - сказав міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.
При цьому заборона на в'їзд моторних транспортних засобів діє незалежно від того, на якій підставі власник або користувач перебуває в Естонії або Європейському Союзі.
Як виїхати
Транспортним засобам із номерними знаками РФ дозволяється виїхати з Естонії через зовнішній кордон або перетнути внутрішні кордони Європейського союзу.
"Вже завтра (14 вересня, - ред.) я порушу в уряді питання, що робити з машинами, що вже знаходяться тут з російськими номерами", - сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
Литва та Латвія
Глава МЗС Естонії уточнив, що "Латвія та Литва вже ухвалили аналогічне рішення"
"Як країні, що межує з Росією, Естонії важливо реалізувати такі обмеження разом зі своїми сусідами. При спільному застосуванні обмеження більш ефективні і це дає можливість ще вище підняти ціну агресії для Росії", - сказав Цахкна, додавши, що вже сьогодні обговорить це питання з представниками Литви та Латвії.
Він висловив думку, що Естонія "не може допомагати громадянам країни-агресора користуватися благами свободи і демократії, поки Росія продовжує геноцид в Україні".
Як повідомлялося, Латвія перестала пропускати транспортні засоби з російською реєстрацією з 12 вересня. У певних випадках правоохоронці конфісковуватимуть автомобілі. Аналогічне рішення ухвалила і Литва.
До цього росіянам, які подорожують до ЄС, заборонили ввозити не тільки автомобілі, а й низку особистих речей, у тому числі телефони і навіть валізи. Їхнє ввезення може розглядатися як заборонений імпорт.
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