Латвія, Литва та Естонія заборонили в'їзд автомобілів із російськими номерами, виконавши рекомендації Європейської комісії щодо застосування санкцій. Зокрема, Естонія ввела це обмеження у середу, 13 вересня, з 10 години ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Естонія

У разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспорту повинен буде повернутися до Росії разом із автомобілем або перетнути кордон без нього.

"Мета санкцій проти Росії одна - змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів. Оскільки Єврокомісія щойно дала роз'яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження найефективніші при спільному введенні санкцій", - сказав міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

При цьому заборона на в'їзд моторних транспортних засобів діє незалежно від того, на якій підставі власник або користувач перебуває в Естонії або Європейському Союзі.

Як виїхати

Транспортним засобам із номерними знаками РФ дозволяється виїхати з Естонії через зовнішній кордон або перетнути внутрішні кордони Європейського союзу.

"Вже завтра (14 вересня, - ред.) я порушу в уряді питання, що робити з машинами, що вже знаходяться тут з російськими номерами", - сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Литва та Латвія

Глава МЗС Естонії уточнив, що "Латвія та Литва вже ухвалили аналогічне рішення"

"Як країні, що межує з Росією, Естонії важливо реалізувати такі обмеження разом зі своїми сусідами. При спільному застосуванні обмеження більш ефективні і це дає можливість ще вище підняти ціну агресії для Росії", - сказав Цахкна, додавши, що вже сьогодні обговорить це питання з представниками Литви та Латвії.

Він висловив думку, що Естонія "не може допомагати громадянам країни-агресора користуватися благами свободи і демократії, поки Росія продовжує геноцид в Україні".

Як повідомлялося, Латвія перестала пропускати транспортні засоби з російською реєстрацією з 12 вересня. У певних випадках правоохоронці конфісковуватимуть автомобілі. Аналогічне рішення ухвалила і Литва.

До цього росіянам, які подорожують до ЄС, заборонили ввозити не тільки автомобілі, а й низку особистих речей, у тому числі телефони і навіть валізи. Їхнє ввезення може розглядатися як заборонений імпорт.