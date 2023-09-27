Науседа закликав Грузію приєднатися до санкцій ЄС проти Росії

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alkas .

Він зустрівся з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, яка прибула до Литви. Лідери країн обговорили перспективи європейської інтеграції, хід реалізації реформ і рекомендацій Європейської комісії, ситуацію з безпекою в регіоні.

Президент Литви заявив, що для того, щоб Грузії отримати статус країни-кандидата в ЄС, необхідно продемонструвати прогрес у проведенні реформ і реалізації рекомендацій Євросоюзу, особливо в таких питаннях, як політична деполяризація суспільства, судова реформа, деолігархізація і свобода ЗМІ.

За словами глави Литви, також важливо синхронізувати геополітичний курс Грузії із зовнішньополітичними пріоритетами Євросоюзу і послідовною підтримкою санкційної політики ЄС проти агресора Росії.

Ставлення Грузії до санкцій проти РФ

Офіційна влада в Грузії повідомляє, що дотримується всіх введених санкцій країн Заходу проти РФ. Однак сама Грузія вводити санкції проти Росії не планує.

Раніше тому президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичної та 290 юридичних осіб. До списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії.

У травні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Північноатлантичний альянс очікує від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій, які ускладнюють для Росії фінансування та організацію її загарбницької війни проти України.