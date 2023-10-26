ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва заборонила імпорт російського скрапленого газу з листопада

Вільнюс, Четвер 26 жовтня 2023 15:52
UA EN RU
Литва заборонила імпорт російського скрапленого газу з листопада Фото: Литва заборонила імпорт російського скрапленого газу з листопада (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Литві з листопада почне діяти заборона імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Сьогодні, 26 жовтня, Сейм ухвалив поправки до Закону про природний газ, які передбачають заборону імпорту з Росії. 111 парламентарів проголосували за, 6 утрималися.

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс розповів, що російський скраплений газ на регазифікаційні об'єкти у Литві доставляла з Польщі компанія Cryogas M&T Polska.

При цьому назви компаній, яким у Литві постачали російський СПГ, поки що не розкривають.

Імпорт скрапленого газу з Росії до Литви через Клайпедський термінал було припинено у березні 2022 року, а з квітня цього року також припинено імпорт російського газу трубопроводами.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав прискорити постачання боєприпасів Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Литва Війна Росії проти України
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ