Лето прошло очень плохо. Сколько ресторанов в Киеве может закрыться до нового года

Четверг 11 сентября 2025 08:40
Лето прошло очень плохо. Сколько ресторанов в Киеве может закрыться до нового года Фото: Ресторан в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

В Киеве в этом году началась волна закрытия ресторанов, которая коснулась даже известных заведений с постоянной аудиторией. Кризисная тенденция началась в конце прошлого и в начале этого года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала ресторанный консультант и директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова.

"Это лето для большинства рестораторов прошло очень плохо. Постоянные обстрелы, психологическое состояние людей, экономия денег - все это повлияло. Дополнительно заведения тратят большие средства на повышение зарплат персонала и на продукты, цены на меню нельзя сильно повышать, потому что люди перестанут ходить", - пояснила Насонова.

Эксперт прогнозирует, что до конца года до 20% ресторанов в Киеве могут закрыться из-за экономической стагнации и роста расходов. По ее словам, рынок останется, но закроются как новые неудачные заведения, так и те, что работали долгие годы, но сейчас едва выживают.

"Из десяти заведений останутся условно два успешных, еще 3-4 будут работать "в ноль". Остальные будут принимать решение о сворачивании бизнеса. Однако ситуация может быстро измениться - достаточно новостей о стабилизации фронта или возможном мире", - добавила Насонова.

Она также советует киевлянам поддерживать любимые заведения.

"Если есть заведение, которое вам нравится, сходите туда, пригласите друзей. Возможно, ваш визит поможет ему остаться на рынке", - говорит эксперт.

Ранее РБК-Украина писало, что в августе 2025 года украинский бизнес сохранил сдержанные оценки экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) остался ниже нейтрального уровня 50 пунктов. Предприятия ожидают умеренный рост цен и частичное сокращение персонала, хотя строительные компании планируют расширять штат. Основными факторами влияния остаются разрушение инфраструктуры, расходы на восстановление и дефицит квалифицированных кадров.

